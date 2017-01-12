Контрольная работа по учет и анализ

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контрольная работа по учет и анализ

дисциплина - учет и анализ

тема - учет и анализ

количество страниц - 10

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 12.01.2017

дополнительная информация - нужно сделать все 4 задания, мой вариант 8.

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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