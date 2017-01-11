ТЕМА РАБОТЫ * Система отверстия, посадки с зазором, с натягом, переходных. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * как получится ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ РАБОТЫ ...
Контрольная-Современные методы расчёта механики сплошных сред
ДИСЦИПЛИНА * Современные методы расчёта механики сплошных сред
ТЕМА РАБОТЫ * Контрольная работа
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 9+-
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70%
КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ
РАБОТЫ 11.01.2017
ПОЖЕЛАНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 9 теоретических вопросов,нужна только суть .
Заявки фрилансеров
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