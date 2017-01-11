Контрольная-Современные методы расчёта механики сплошных сред

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрытнет заявок120 просмотров

ДИСЦИПЛИНА * Современные методы расчёта механики сплошных сред 

ТЕМА РАБОТЫ * Контрольная работа 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 9+- 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 11.01.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 9 теоретических вопросов,нужна только суть .

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров