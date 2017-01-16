Здравствуйте! Нужно сделать работу по окружающему миру на тему – Жизнь пятнистого оленя в природе. Провести исследование на примере прикрепленных файлов для школьницы 3 класс. Количество страниц по мере проработки материала. ...
Решение задачи по электротехнике (ТОЭ)
Название задачи: Расчёт установившегося синусоидального режима и расчёт переходного процесса в системе линий при включении Ее под синусоидальное напряжение
Надо сделать: Решить задачу, с данными, представленными здесь- yadi.sk/d/713MY9_9374gxL (Королёв В.С.- №27)
Решить примерно как здесь- yadi.sk/d/sJAh9lpQ374iWJ (при желании пример решения сфоткаю в более хорошем качестве)
Срок сдачи- 16.01.17
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