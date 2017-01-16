Решение задачи по электротехнике (ТОЭ)

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Название задачи: Расчёт установившегося синусоидального режима и расчёт переходного процесса в системе линий при включении Ее под синусоидальное напряжение 

Надо сделать: Решить задачу, с данными, представленными здесь- yadi.sk/d/713MY9_9374gxL (Королёв В.С.- №27) 

Решить примерно как здесь- yadi.sk/d/sJAh9lpQ374iWJ (при желании пример решения сфоткаю в более хорошем качестве) 

Срок сдачи- 16.01.17

8 лет назад
kingbest1195
Владислав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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