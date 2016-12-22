Задачи по динамика и устойчивость сооружения

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задачи по динамика и устойчивость сооружения 

дисциплина – динамика и устойчивость сооружения 

тема – расчет рамы на вынужденные гармонические колебания 

количество страниц – 3-4 

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 28.12.2016 

дополнительная информация – расписать как находятся реакции и моменты задание 16

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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