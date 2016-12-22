*Контрольная работа по информатике

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Закрыт1 заявка166 просмотров

Предмет – методы моделирования

Моделирование электромеханических переходных процессов в электропередаче при больших возмущениях.

23 декабря крайний срок сдачи работы.Там по сути программирование будет,

мне даже пз не нужна сама. Программирование на c# в microsoft visual

studio,

Мат модель есть в методичке, почти готовая, нужно будет написать программу на c#

нужна только программа

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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