Задачи по статистике

3 части работы 1-я – задачи по отсканированному листку 2-я – по таблице Задания по таблице: Построить простую аналитическую группировку (6

групп, из которых должны быть №банка, группы по капиталу, прибыль,

прибыль в среднем на группу, F – частота) Определить зависимость группы

от капитала По этой таблице найти Среднюю, Моду (+ график), Медиану

(+график), Темп роста, Темп прироста Начертить какую то диаграмму

Провести выравнивание по по себестоимсоти Провести расчет по месяцам

Количество заключенных договоров – индекс сезонности по 3 месяцам