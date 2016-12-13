Задачи по нейронным сетям

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрытнет заявок140 просмотров

надо описать все согласно плану, но саму программу составлять не надо 

страниц: –  

шрифт: 14 

крайний срок: 15.12 

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров