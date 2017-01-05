Разработать методологический аппарат

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен1 заявка134 просмотра

Контрольная работа "Разработка методологического аппарата" Задание в прикрепленном файле. Оплата после скринов. Сдать до 14.12.

8 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

toss89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$7
2 дня
Спасибо за хорошую работу!
Хороший заказчик. Задания чётко. Оплата своевременно. Сделка прошла успешно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

toss89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад