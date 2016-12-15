задачи по динамика и устойчивость сооружения дисциплина – динамика и устойчивость сооружения тема – расчет рамы на вынужденные гармонические колебания количество страниц – 3-4 оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) ...
#контрольная работа по Сведение многоканальных фонограмм
контрольная работа по Сведение многоканальных фонограмм
дисциплина - Сведение многоканальных фонограмм
тема - Функции микшерного пульта. Регулировка уровней входных сигналов. Корректировка частотных характеристик. Микширование.
количество страниц - 15-20
оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)
шрифт - 14 pt
крайний срок сдачи - 15.12.2016
дополнительная информация - Список литературы
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Динов В. Г. Звуковая картина: записки о звукорежиссуре. СПб., 2002.
2. Алдошина И. А. Музыкальная акустика: учебник / И. А. Алдошина, Р. Приттс. СПб., 2006
3. Основы звукорежиссуры: творческий практикум: учеб. пособие / под ред. Н. И. Дворко. СПб., 2005
4. Современная звукорежиссура: творчество, техника, образование / под науч. ред, С.А. Осколкова. СПб., СПбГУП, 2013
б) дополнительная литература:
1. Бернар Ж. Руководство по записи звука. М., 1962.
2. Волков-Ланнит Л. Ф. Искусство запечатленного звука. М., 1964.
3. Козюренко Ю. И. Звукозапись с микрофона. М., 1975.
4. Меерзон Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры. Оборудование студий. М., 1996.
5. Назарян Б. Технология производства звукозаписи для музыкантов. Библиотека звукоинженера: пер. с англ. М., 1979. Т. 3.
6. Нисбетт А. Звуковая студия: пер с англ. М., 1979. Кн. 1.
7. Нисбетт А. Студия звукозаписи: наст. книга для профессионалов звукозаписи. М.: НАБ, 1999.
8. Рождение звукового образа. Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио / сост. Е. М. Авербах. М., 1985.
9. Фрайд Д. Микширование живого звука: пер. с англ. М., 1979. Кн. 3.
в) специализированные периодические издания
Библиотека журнала «Звукорежиссёр»
Официальный сайт журнала “In/Out»
Библиотека журнала «Шоу-Мастер»
http://www.show-master.ru/archive
Официальный сайт журнала «MIX»
Официальный сайт журнала «Sound On Sound»
Официальный сайт журнала «Music Tech»
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Официальный портал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов http://www.gup.ru/, на котором размещены:
• Электронно-библиотечная система,
• Электронный учебно-методический комплекс.
Система поддержки самостоятельной работы студентов http://edu.gup.ru/.
Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/
Программные звуковые аудио-редакторы:
Pro Tools, Logic Pro, Samplitude, Nuendo.
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