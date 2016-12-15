#контрольная работа по РЗиА

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контрольная работа по РЗиА

дисциплина - РЗиА

тема - РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

количество страниц - 5-15

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 15.12.2016

дополнительная информация - контрольная работа № 1

вариант №6

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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