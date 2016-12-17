контрольная работа по Сведение многоканальных фонограмм

дисциплина - Сведение многоканальных фонограмм

тема - Функции микшерного пульта. Регулировка уровней входных сигналов. Корректировка частотных характеристик. Микширование.

количество страниц - 15-20

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 17.12.2016

дополнительная информация - Список литературы

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Динов В. Г. Звуковая картина: записки о звукорежиссуре. СПб., 2002.

2. Алдошина И. А. Музыкальная акустика: учебник / И. А. Алдошина, Р. Приттс. СПб., 2006

3. Основы звукорежиссуры: творческий практикум: учеб. пособие / под ред. Н. И. Дворко. СПб., 2005

4. Современная звукорежиссура: творчество, техника, образование / под науч. ред, С.А. Осколкова. СПб., СПбГУП, 2013

б) дополнительная литература:

1. Бернар Ж. Руководство по записи звука. М., 1962.

2. Волков-Ланнит Л. Ф. Искусство запечатленного звука. М., 1964.

3. Козюренко Ю. И. Звукозапись с микрофона. М., 1975.

4. Меерзон Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры. Оборудование студий. М., 1996.

5. Назарян Б. Технология производства звукозаписи для музыкантов. Библиотека звукоинженера: пер. с англ. М., 1979. Т. 3.

6. Нисбетт А. Звуковая студия: пер с англ. М., 1979. Кн. 1.

7. Нисбетт А. Студия звукозаписи: наст. книга для профессионалов звукозаписи. М.: НАБ, 1999.

8. Рождение звукового образа. Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио / сост. Е. М. Авербах. М., 1985.

9. Фрайд Д. Микширование живого звука: пер. с англ. М., 1979. Кн. 3.

в) специализированные периодические издания

Библиотека журнала «Звукорежиссёр»

http://www.625-net.ru

Официальный сайт журнала “In/Out»

http://www.inoutmag.ru

Библиотека журнала «Шоу-Мастер»

http://www.show-master.ru/archive

Официальный сайт журнала «MIX»

http://mixonline.com

Официальный сайт журнала «Sound On Sound»

http://www.soundonsound.com

Официальный сайт журнала «Music Tech»

http://www.musictech.net

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Официальный портал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов http://www.gup.ru/, на котором размещены:

• Электронно-библиотечная система,

• Электронный учебно-методический комплекс.

Система поддержки самостоятельной работы студентов http://edu.gup.ru/.

Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/

Программные звуковые аудио-редакторы:

Pro Tools, Logic Pro, Samplitude, Nuendo.