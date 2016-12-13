Контрольная работа по РЗиА

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрытнет заявок124 просмотра

контрольная работа по РЗиАдисциплина - РЗиАтема - РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯколичество страниц - 5-15оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)шрифт - 14 ptкрайний срок сдачи - 17.12.2016дополнительная информация - контрольная работа № 1вариант №6

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров