Задания к дисциплине «Практический маркетинг»

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка156 просмотров

Нужно решить задания до 17.12. Первое задание делать НЕ НАДО. 

8 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров