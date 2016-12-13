Выполнить расчетную работу.

$16
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Задание перекреплено в файле 

Обязательно должны быть расчеты, показатели и их анализ. 

Нужно сделать два варианта: 

1 вариант Республика Татарстан 

2 Вариант Республика Саха(Якутия) 

Данные нужно брать из Росстата. 

Бюджет 1000

Срок до вечера субботы. (17.12)

8 лет назад
ArcSun
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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