контрольная работа по Сведение многоканальных фонограмм дисциплина - Сведение многоканальных фонограмм тема - Функции микшерного пульта. Регулировка уровней входных сигналов. Корректировка частотных характеристик. Микширование. количество страниц - 15-20 оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) ...
Разработка управленч. решений
задание во вложении
Заявки фрилансеров
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