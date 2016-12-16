Контрольная работа по земельному праву

добрый день! необходимо решить задачу

ЗАО заключил с ОМСУдоговор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,

сроком на 5 лет для размещения временной парковки. Категория земель — земли населенных пунктов,вид разрешенного использования, указанный в договоре, - «под парковку».

По истечении года ЗАО обратился в ОМСУ стребованием внести изменения в договораренды: изменить вид разрешенного использования с «под парковку» на «под

строительство офисного здания». В обоснование своей позиции он привел, в том

числе, следующие аргументы: площадь арендованного участка позволяет его

использование для запрашиваемой цели, земельный участок находится в

общественно-деловой зоне.

ОМСУ в изменении вида разрешенногоиспользования отказал.

5.2. Разрешите дело по существу. Составьте проектрешения суда.