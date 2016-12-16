необходимо доработать контрольную работу: "причесать" теоретический вопрос и решить задачу. срок 19.12.16
Контрольная работа по земельному праву
добрый день! необходимо решить задачу
ЗАО заключил с ОМСУдоговор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
сроком на 5 лет для размещения временной парковки. Категория земель — земли населенных пунктов,вид разрешенного использования, указанный в договоре, - «под парковку».
По истечении года ЗАО обратился в ОМСУ стребованием внести изменения в договораренды: изменить вид разрешенного использования с «под парковку» на «под
строительство офисного здания». В обоснование своей позиции он привел, в том
числе, следующие аргументы: площадь арендованного участка позволяет его
использование для запрашиваемой цели, земельный участок находится в
общественно-деловой зоне.
ОМСУ в изменении вида разрешенногоиспользования отказал.
5.2. Разрешите дело по существу. Составьте проектрешения суда.
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