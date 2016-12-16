Проект (статистика)

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Закрыт1 заявка142 просмотра

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры)

Необходимо выполнить контрольный проект. Тема: Динамика производства зерна в России. Оставляйте ваши заявки, указав цену работы и сроки выполнения. Порядок выполнения и данные прикрепляю.

8 лет назад
Mark23
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров