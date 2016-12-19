контрольная работа по Сведение многоканальных фонограмм дисциплина - Сведение многоканальных фонограмм тема - Функции микшерного пульта. Регулировка уровней входных сигналов. Корректировка частотных характеристик. Микширование. количество страниц - 15-20 оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) ...
#контрольная работа по Сведение многоканальных фонограмм
Контрольная работа по Сведение многоканальных фонограмм
дисциплина – Сведение многоканальных фонограмм
тема – Функции микшерного пульта. Регулировка уровней входных сигналов. Корректировка частотных характеристик. Микширование.
количество страниц – 15-20
оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)
шрифт – 14 pt
крайний срок сдачи – 19.12.2016
дополнительная информация – Список литературы
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Динов В. Г. Звуковая картина: записки о звукорежиссуре. СПб., 2002.
2. Алдошина И. А. Музыкальная акустика: учебник / И. А. Алдошина, Р. Приттс. СПб., 2006
3. Основы звукорежиссуры: творческий практикум: учеб. пособие / под ред. Н. И. Дворко. СПб., 2005
4. Современная звукорежиссура: творчество, техника, образование / под науч. ред, С.А. Осколкова. СПб., СПбГУП, 2013
б) дополнительная литература:
1. Бернар Ж. Руководство по записи звука. М., 1962.
2. Волков-Ланнит Л. Ф. Искусство запечатленного звука. М., 1964.
3. Козюренко Ю. И. Звукозапись с микрофона. М., 1975.
4. Меерзон Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры. Оборудование студий. М., 1996.
5. Назарян Б. Технология производства звукозаписи для музыкантов. Библиотека звукоинженера: пер. с англ. М., 1979. Т. 3.
6. Нисбетт А. Звуковая студия: пер с англ. М., 1979. Кн. 1.
7. Нисбетт А. Студия звукозаписи: наст. книга для профессионалов звукозаписи. М.: НАБ, 1999.
8. Рождение звукового образа. Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио / сост. Е. М. Авербах. М., 1985.
9. Фрайд Д. Микширование живого звука: пер. с англ. М., 1979. Кн. 3.
в) специализированные периодические издания
Библиотека журнала «Звукорежиссёр»
Официальный сайт журнала "In/Out»
Библиотека журнала «Шоу-Мастер»
Официальный сайт журнала «MIX»
Официальный сайт журнала «Sound On Sound»
Официальный сайт журнала «Music Tech»
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Официальный портал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов www.gup.ru/, на котором размещены:
• Электронно-библиотечная система,
• Электронный учебно-методический комплекс.
Система поддержки самостоятельной работы студентов edu.gup.ru/.
Электронно-библиотечная система e.lanbook.com/
Программные звуковые аудио-редакторы:
Pro Tools, Logic Pro, Samplitude, Nuendo.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт8 лет назад
Подробно решить задание.Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт8 лет назад
это задание для баллов страниц:- шрифт: 14 оригинальность:- крайний срок: 19.12 задание – личным сообщениемЗакрыт8 лет назад
3 части работы 1-я – задачи по отсканированному листку 2-я – по таблице Задания по таблице: Построить простую аналитическую группировку (6 групп, из которых должны быть №банка, группы по капиталу, прибыль, ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт8 лет назад
задание во вложенииЗакрыт8 лет назад
нужна онлайн-помощь сегодня(15.12) в 17:30. В контрольной будет около 7 заданий, включающих развернутые ответы и изображение графиков по условию. Темы будут из приложенного файла.Закрыт8 лет назад
#СРОЧНО! контрольная работа по сопромату дисциплина - сопромат тема - - количество страниц - - оригинальность - не нужна шрифт - 14 pt крайний срок сдачи - 17.12.2016 дополнительная информация - Сделать ...Закрыт8 лет назад
контрольная работа по РЗиАдисциплина - РЗиАтема - РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯколичество страниц - 5-15оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)шрифт - 14 ptкрайний срок сдачи - 17.12.2016дополнительная информация - контрольная работа № 1вариант №6Закрыт8 лет назад
Задача N 7 Вариант 5Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $16
Задание перекреплено в файле Обязательно должны быть расчеты, показатели и их анализ. Нужно сделать два варианта: 1 вариант Республика Татарстан 2 Вариант Республика Саха(Якутия) Данные нужно брать из Росстата. ...Закрыт8 лет назад