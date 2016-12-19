#контрольная работа по Сведение многоканальных фонограмм

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Контрольная работа по Сведение многоканальных фонограмм 

дисциплина – Сведение многоканальных фонограмм 

тема – Функции микшерного пульта. Регулировка уровней входных сигналов. Корректировка частотных характеристик. Микширование. 

количество страниц – 15-20 

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 19.12.2016 

дополнительная информация – Список литературы 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Динов В. Г. Звуковая картина: записки о звукорежиссуре. СПб., 2002. 

2. Алдошина И. А. Музыкальная акустика: учебник / И. А. Алдошина, Р. Приттс. СПб., 2006 

3. Основы звукорежиссуры: творческий практикум: учеб. пособие / под ред. Н. И. Дворко. СПб., 2005 

4. Современная звукорежиссура: творчество, техника, образование / под науч. ред, С.А. Осколкова. СПб., СПбГУП, 2013 

б) дополнительная литература: 

1. Бернар Ж. Руководство по записи звука. М., 1962. 

2. Волков-Ланнит Л. Ф. Искусство запечатленного звука. М., 1964. 

3. Козюренко Ю. И. Звукозапись с микрофона. М., 1975. 

4. Меерзон Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры. Оборудование студий. М., 1996. 

5. Назарян Б. Технология производства звукозаписи для музыкантов. Библиотека звукоинженера: пер. с англ. М., 1979. Т. 3. 

6. Нисбетт А. Звуковая студия: пер с англ. М., 1979. Кн. 1. 

7. Нисбетт А. Студия звукозаписи: наст. книга для профессионалов звукозаписи. М.: НАБ, 1999. 

8. Рождение звукового образа. Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио / сост. Е. М. Авербах. М., 1985. 

9. Фрайд Д. Микширование живого звука: пер. с англ. М., 1979. Кн. 3. 

в) специализированные периодические издания 

Библиотека журнала «Звукорежиссёр» 

www.625-net.ru 

Официальный сайт журнала "In/Out» 

www.inoutmag.ru 

Библиотека журнала «Шоу-Мастер» 

www.show-master.ru/archiv... 

Официальный сайт журнала «MIX» 

mixonline.com 

Официальный сайт журнала «Sound On Sound» 

www.soundonsound.com 

Официальный сайт журнала «Music Tech» 

www.musictech.net 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Официальный портал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов www.gup.ru/, на котором размещены: 

• Электронно-библиотечная система, 

• Электронный учебно-методический комплекс. 

Система поддержки самостоятельной работы студентов edu.gup.ru/

Электронно-библиотечная система e.lanbook.com/ 

Программные звуковые аудио-редакторы: 

Pro Tools, Logic Pro, Samplitude, Nuendo.

8 лет назад
nik0lka
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13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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