Компьютерное моделирование численные методы.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка147 просмотров

Компьютерное моделирование численные методы.

Моделирование движения небесных тел.

8 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров