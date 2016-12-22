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Статья – Уголовный процесс
тема – Права и обязанности государственного обвинителя поиделам частного обвинения
страниц-7
шрифт – 14
оригинальность -75%
крайний срок – 23.12
6 страниц основного текста и 1 страница – список использованной литературы
На каждой странице по одной, две сноски
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