Необходимо выполнить из каждого раздела по задаче, кто может помочь, пишите цену за работу, пожалуйста.
Анализ SPSS
Сделать выборку из предоставленных данных (готовые файлы микроданных) и провести анализ.
Рассчитать соотношение потребительских расходов и доходов домашних хозяйств с различными среднедушевыми располагаемыми ресурсами (агрегированные) за 3й и 4й квартал 2014 года. Провести сравнительную оценку соотношения расходов, по группам продовольственных товаров, непродовольственных товаров и услуг, в частности, по каждому из перечисленных ниже пунктов по расходам средств (рубли).
Результат предоставляется в виде файла SPSS, скрин-шотов в Word с кратким описанием действия, таблиц Excel, графиков.
Работа должна быть готова до 09.01.2017г.
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