Анализ SPSS

Сделать выборку из предоставленных данных (готовые файлы микроданных) и провести анализ.

Рассчитать соотношение потребительских расходов и доходов домашних хозяйств с различными среднедушевыми располагаемыми ресурсами (агрегированные) за 3й и 4й квартал 2014 года. Провести сравнительную оценку соотношения расходов, по группам продовольственных товаров, непродовольственных товаров и услуг, в частности, по каждому из перечисленных ниже пунктов по расходам средств (рубли).

Результат предоставляется в виде файла SPSS, скрин-шотов в Word с кратким описанием действия, таблиц Excel, графиков.

Работа должна быть готова до 09.01.2017г.