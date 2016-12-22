Выполнить заправочный расчет ткани сложного переплетения по заданным данным. Сделать рисунок переплетения. Контрольная работа студента техникума.
Необходимо решить уравнение с граничными условиями в Mathcad
Необходимо решить уравнение Гинзбурга-Ландау с граничными условиями, изображенными на картинке. Есть шаблон в котором якобы нужно просто заменить уравнения и граничные условия. Задача простая, но решить не могу т.к. не знаком с Mathcad.
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