Необходимо решить уравнение с граничными условиями в Mathcad

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Необходимо решить уравнение Гинзбурга-Ландау с граничными условиями, изображенными на картинке. Есть шаблон в котором якобы нужно просто заменить уравнения и граничные условия. Задача простая, но решить не могу т.к. не знаком с Mathcad.

8 лет назад
guest_14829913965352
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8 лет назад

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