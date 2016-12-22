контрольная работа по логистике

дисциплина – логистика

тема – задание

количество страниц – 3-5

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт – 14 pt

крайний срок сдачи – 28.12.2016 до 16.00 МСК

дополнительная информация – Выделите и охарактеризуйте логистические потоки в оптово-розничном предприятии. Ответ представьте в табличной форме и схемы Вот такое задание Вот основа: Работа выполняется на основе учебных материалов курса, теоретических исследований, журнальных статей в специализированных журналах, материалов выставок, данных предприятий. 2. Для написания работы необходимо выбрать объект исследования (предприятие, транспортный узел, склад и т.п.) в соответствии с вариантов задания. Объект исследования выбирается студентом самостоятельно и утверждается преподавателем. Студенты одной группы не могут брать одинаковые объекты для исследования. 3. Работа должна содержать теоретический обзор раздела по логистике в соответствии с заданием варианта, краткое описание исследуемого объекта, выводы по заданию в требуемой форме (схема, таблица, график и т.п.). 4. В работе обязательны ссылки на цитируемые источники и списки использованной литературы. А вот это конкретное задание: Выделите и охарактеризуйте логистические потоки в оптово-розничном предприятии. Ответ представьте в табличной форме и схемы.#СРОЧНО!!контрольная работа по логистике

сначала теория по теме , затем информация о компании Предприятии (склад и т.д.)А затем уже расписываешь потоки именно твоего склада. И желательно, чтобы была картинка этих потоков, стрелочками показано что и куда