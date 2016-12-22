Ткачество, заправочный расчет

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Закрыт1 заявка153 просмотра

Выполнить заправочный расчет ткани сложного переплетения по заданным данным. 

Сделать рисунок переплетения. 

Контрольная работа студента техникума.  

8 лет назад
guest_14829317546007
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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