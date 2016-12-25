Управление образовательными системами

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Контрольная работа. Проанализируйте особенности управляющей системыконкретной школы (школы, в которой учились, проходили практику или работаете) 

8 лет назад
Natalochka1
Наталья 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров