Творческая работа для школьника

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Закрыт5 заявок198 просмотров

Здравствуйте! 

Нужно сделать работу по окружающему миру на тему – Жизнь пятнистого оленя в природе. 

Провести исследование на примере прикрепленных файлов для школьницы 3 класс. 

Количество страниц по мере проработки материала. 

Срок – 10/01

Примеры во вложении.

8 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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