Контрольная по менеджменту

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Закрыт3 заявки142 просмотра

 

ДИСЦИПЛИНА * Менеджмент 

ТЕМА РАБОТЫ * Задания 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * как получится 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ - 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 13.01.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2 и 5 пункт делать не надо они вычеркнуты

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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