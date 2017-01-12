ТЕМА РАБОТЫ * Система отверстия, посадки с зазором, с натягом, переходных. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * как получится ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ РАБОТЫ ...
Решить одну задачу в PascalABC
Нужна помощь в написании кода программы к задаче:
Два одноклассника Петя и Вася родились не ранее 1993 и не позднее 1994 года, причем, Петя старше Васи.
Напишите программу, которая по заданным дням рождения определяет: на сколько дней Петя старше Васи.
Заметим, что 1993 и 1994 года не являются високосными, т.е. в феврале в них ровно 28 дней.
Входные данные
Входной файл INPUT.TXT содержит дату рождения Пети в первой строке и дату рождения Васи во второй. Даты заданы в формате «ДД.ММ.ГГ», например, строка 06.02.93 означает дату рождения 6 февраля 1993 года.
Выходные данные
В выходной файл OUTPUT.TXT выведите единственное число – искомое количество дней.
Примеры
INPUT.TXT
05.02.94
05.03.94
OUTPUT.TXT
28
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