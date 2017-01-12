Решить одну задачу в PascalABC

Нужна помощь в написании кода программы к задаче:

Два одноклассника Петя и Вася родились не ранее 1993 и не позднее 1994 года, причем, Петя старше Васи.

Напишите программу, которая по заданным дням рождения определяет: на сколько дней Петя старше Васи.

Заметим, что 1993 и 1994 года не являются високосными, т.е. в феврале в них ровно 28 дней.

Входные данные

Входной файл INPUT.TXT содержит дату рождения Пети в первой строке и дату рождения Васи во второй. Даты заданы в формате «ДД.ММ.ГГ», например, строка 06.02.93 означает дату рождения 6 февраля 1993 года.

Выходные данные

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите единственное число – искомое количество дней.

Примеры

INPUT.TXT

05.02.94

05.03.94

OUTPUT.TXT

28