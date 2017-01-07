ТЕМА РАБОТЫ * Система отверстия, посадки с зазором, с натягом, переходных. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * как получится ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ РАБОТЫ ...
Контрольная по английскому
5 заданий по 5 предложений (для 1го курса экономического института). Жду предложений=)
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