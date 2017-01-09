Математика. Решить транспортную задачу

$5
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  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен2 заявки179 просмотров

Одно задание, также есть похожий пример решения. Вариант 1. Работу оцениваю в 300 рублей.

8 лет назад
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

toss89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Исполнитель всегда был на связи и выполнил работу. Будем продолжать сотрудничество.
Всё ок. Доволен сотрудничеством. Обращайтесь ещё.

Заявки фрилансеров

toss89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад