Математика. Решить симплекс-методом

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрытнет заявок143 просмотра

Одно задание, также есть похожий пример решения. Работу оцениваю в 300 рублей.

8 лет назад
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров