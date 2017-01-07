Математика. Решить симплекс-методом

Название задачи: Расчёт установившегося синусоидального режима и расчёт переходного процесса в системе линий при включении Ее под синусоидальное напряжение Надо сделать: Решить задачу, с данными, представленными здесь- yadi.sk/d/713MY9_9374gxL (Королёв В.С.- №27) Решить примерно как здесь- yadi.sk/d/sJAh9lpQ374iWJ (при ...