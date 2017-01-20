Математика. Количественные критерии

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен3 заявки173 просмотра

Одно задание, также есть теоретические сведения. Вариант 1. Работу оцениваю в 300 рублей.

8 лет назад
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Galinka_68
Галина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$5
2 дня
Работа выполнена очень хорошо. Сроки соблюдены. Спасибо. Рад сотрудничеству.
Отличный заказчик) Довольна таким сотрудничеством)

Заявки фрилансеров

Galinka_68
Галина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад