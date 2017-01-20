Задача в Pascal

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен9 заявок264 просмотра

Нужна помощь в написании кода программы в PascalABCNET к задаче

8 лет назад
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

KrakenElisa
Анастасия 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Спасибо за качественно выполненную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Заказчик четко сформулировал задачу, быстро отвечал на возникающие вопросы и вовремя оплатил работу.

Заявки фрилансеров

KrakenElisa
Анастасия 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад