Математика. Решить симплекс-методом

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен1 заявка142 просмотра

Одно задание, также есть похожий пример решения. Работу оцениваю в 300

8 лет назад
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

toss89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Анатолий выполнил работу хорошо. Будем продолжать сотрудничество.
всё ок. рекомендую

Заявки фрилансеров

toss89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад