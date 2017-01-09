ТЕМА РАБОТЫ * Система отверстия, посадки с зазором, с натягом, переходных. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * как получится ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ РАБОТЫ ...
Математика. Решить симплекс-методом
Одно задание, также есть похожий пример решения. Работу оцениваю в 300
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