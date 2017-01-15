Контрольная по логистическому менеджменту

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Закрыт1 заявка119 просмотров

ДИСЦИПЛИНА * Логический менеджмент 

ТЕМА РАБОТЫ * По методичке. (009 зачетка) 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * по методичке для каждой работы 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 15.01.2017

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров