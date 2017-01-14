Для трёхфазной электрической цепи выполнить 3 пункта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен1 заявка97 просмотров

Вариант 2, цена 300 рублей

8 лет назад
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Galinka_68
Галина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо за качественно выполненную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Все отлично. Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Galinka_68
Галина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад