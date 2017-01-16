Для электрической цепи переменного тока выполнить 5 пунктов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен4 заявки136 просмотров

Вариант 2 , задание прикреплю, цена 300 рублей

8 лет назад
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Galinka_68
Галина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$5
2 дня
Спасибо Галине за работу. Как всегда выполнено всё в срок и на высшем уровне. С ув. Николай
Спасибо за приятное сотрудничество и моментальную оплату.

Заявки фрилансеров

Galinka_68
Галина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад