Нужна помощь в написании кода программы в PascalABCNET к задаче
Для заданной электрической схемы выполнить 6 пунктов
Вариант 2, цена 300 рублей
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