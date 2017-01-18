Для заданной электрической схемы выполнить 6 пунктов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен1 заявка127 просмотров

Вариант 2, цена 300 рублей

8 лет назад
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Galinka_68
Галина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$5
2 дня
Доволен сотрудничеством с Галиной. Выполнила работу качественно, в срок. Ответственный и надежный исполнитель.
Комфортное и приятное сотрудничество, быстрая оплата. Благодарю и рекомендую другим фрилансерам)

Заявки фрилансеров

Galinka_68
Галина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад