Срочно! Решить задачу с помощью MS Excel

Срок службы полувагона составляет 22 года. Возрастная структура парка полувагонов представлена в таблице ниже. По истечению срока службы вероятность списания полувагона составляет 55%, вероятность продления срока службы на 5 лет – 40%, вероятность продления срока службы на 1 год – 5%. Необходимо спрогнозировать списания вагонов на 10 лет, без учета постройки новых вагонов с использованием MS Excel. Год постройки Число вагонов 1 991 17 565 1 992 11 427 1 993 6 708 1 994 3 533 1 995 1 944 1 996 2 169 1 997 1 294 1 998 1 387 1 999 1 563 2 000 1 499 2 001 2 015 2 002 2 692 2 003 7 063 2 004 19 860 2 005 24 416 2 006 18 726 2 007 32 489 2 008 32 207 2 009 18 087 2 010 53 452 2 011 64 256 2 012 55 161 2 013 14 555