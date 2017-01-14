Срочно! Решить задачу с помощью MS Excel

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Срок службы полувагона составляет 22 года. Возрастная структура парка полувагонов представлена в таблице ниже. По истечению срока службы вероятность списания полувагона составляет 55%, вероятность продления срока службы на 5 лет – 40%, вероятность продления срока службы на 1 год – 5%. Необходимо спрогнозировать списания вагонов на 10 лет, без учета постройки новых вагонов с использованием MS Excel. Год постройки Число вагонов 1 991   17 565 1 992   11 427 1 993   6 708 1 994   3 533 1 995   1 944 1 996   2 169 1 997   1 294 1 998   1 387 1 999   1 563 2 000   1 499 2 001   2 015 2 002   2 692 2 003   7 063 2 004   19 860 2 005   24 416 2 006   18 726 2 007   32 489 2 008   32 207 2 009   18 087 2 010   53 452 2 011   64 256 2 012   55 161 2 013   14 555

8 лет назад
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Денис 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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