Контрольная по правоведению

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка133 просмотра

ДИСЦИПЛИНА * Правоведение 

ТЕМА РАБОТЫ * Правоведение 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 20 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 17.01.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Нужно сделать задание по данной методичке. Объем не менее 12 страниц, это на тройку. варианты заданий: 22 52 82 9к

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров