ВАРИАНТ 2, ПОДВАРИАНТ 1.
Контрольная по правоведению
ДИСЦИПЛИНА * Правоведение
ТЕМА РАБОТЫ * Правоведение
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 20
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%
КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ
РАБОТЫ 17.01.2017
ПОЖЕЛАНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Нужно сделать задание по данной методичке. Объем не менее 12 страниц, это на тройку. варианты заданий: 22 52 82 9к
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