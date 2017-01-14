Помочь с онлайн экзаменами по ряду дисциплин.

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Нужна помощь в экзаменах по ряду дисциплин

На экзамен дается два часа

На контрольную четыре часа

Контрольная работа

-Моделирование систем - 1

-Моделирование систем - 2

-Математический анализ - 3

Экзамен

-Моделирование систем - 2

-Математический анализ - 3

-Математический анализ - 2

-Математический анализ - 1

-Объектно-ориентированный анализ и программирование(С++)

-Теория вероятностей и математическая статистика - 1

также экзамены

Алгебра и геометрия - 2

Вычислительная математика

Дискретная математика

Иностранный язык - 2

Иностранный язык - 3

Информатика и программирование - 2

Математическая логика и теория алгоритмов

Экономика

8 лет назад
gallaam
Амир 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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