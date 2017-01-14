Решение задач по вычеслительной математике

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Закрыт4 заявки164 просмотра

Решить задания 3 задания Методам Зейделя, Методом простых итераций, Полиномиальным интерполяции

8 лет назад
minyaztdinov
Идрис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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