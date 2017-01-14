Теория_функций_действительного_переменного(170115)-онлайн-экзамен

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В понедельник, 16 января,нужна помощь по решению задач по Теории функций действительного переменного.

Время экзамена: с 9:00 по Мск

Продолжительность экзамена: 2 часа

Есть примеры задач, подобные задания, которые будут - см.архив

8 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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