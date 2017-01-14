ВАРИАНТ 2, ПОДВАРИАНТ 1.
Теория_функций_действительного_переменного(170115)-онлайн-экзамен
В понедельник, 16 января,нужна помощь по решению задач по Теории функций действительного переменного.
Время экзамена: с 9:00 по Мск
Продолжительность экзамена: 2 часа
Есть примеры задач, подобные задания, которые будут - см.архив
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