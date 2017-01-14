Решить задания 3 задания Методам Зейделя, Методом простых итераций, Полиномиальным интерполяции
Нужно выполнить работу по моделированию организационных процессов.
выполнить работу по моделированию организационных процессов.
2 задания 1 вариант.
Шаблоны указаны в приложении.
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