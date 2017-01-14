Нужно выполнить работу по моделированию организационных процессов.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка132 просмотра

выполнить работу по моделированию организационных процессов. 

2 задания 1 вариант.

Шаблоны указаны в приложении.

8 лет назад
guest_14844224467553
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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