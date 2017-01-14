Решить задания 3 задания Методам Зейделя, Методом простых итераций, Полиномиальным интерполяции
Информатика-решить 5 примеров
(примеры№ 3,3,3,5,3 ) Сочетание последней и предпоследней цифры номера зачетной книжки определяет комбинацию заданий. Находимпересечение последней и предпоследней цифры номера зачетной книжки – пять цифр ячейки соответствуют вариантам
пяти заданий соответственно. Например № 1458, дает нам вариант заданий с следующими 5-ю цифрами: 13, 11, 5, 2, 1.
Первая цифра относятся к заданию №1 – 13 – это означает, что нам необходимо взять 13 вариант задания №1. Вторая
цифра относиться к заданию № 2 – 11. Третья цифра означает вариант задания №3 контрольной работы – 5, четвертая
вариант задания №4 – 2 и соответственно последняя цифра означает вариант задания №5 – 1. Все задания выполняются в
табличном процессоре
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