Информатика-решить 5 примеров

(примеры№ 3,3,3,5,3 ) Сочетание последней и предпоследней цифры номера зачетной книжки определяет комбинацию заданий. Находимпересечение последней и предпоследней цифры номера зачетной книжки – пять цифр ячейки соответствуют вариантам

пяти заданий соответственно. Например № 1458, дает нам вариант заданий с следующими 5-ю цифрами: 13, 11, 5, 2, 1.

Первая цифра относятся к заданию №1 – 13 – это означает, что нам необходимо взять 13 вариант задания №1. Вторая

цифра относиться к заданию № 2 – 11. Третья цифра означает вариант задания №3 контрольной работы – 5, четвертая

вариант задания №4 – 2 и соответственно последняя цифра означает вариант задания №5 – 1. Все задания выполняются в

табличном процессоре