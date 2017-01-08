Дизайн магнитов на холодильник.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок596 просмотров
#1$100

Здравствуйте, нужно разработать дизайн магнитов на холодильник, которые будет выдавать игровой аппарат "Макет железной дороги". 

Принцип работы аппарата: за 100 руб человек активирует пульт на 4 минуты и может всё включать/выключать, водить поезда и машинки. В конце игры получает памятный сувенир..

Нужно 10 разных магнитов на железнодорожную тематику (я вижу это как локомотив или вагон и подпись с названием), на магните должно быть место для адреса сайта (его пока нет, но для конкурса пусть будет: "maket.ru - подарки на тему железной дороги").

Было бы очень круто, если бы по ракурсам и тематике магниты можно было бы "соединять" в поезда (сильно упрощенный пример в приложении). 

Размер карточек- магнитов: 86х54 мм с закругленными углами.

В приложении:

- фото аппарата, который будет выдавать эти магниты

- картинка, которая нравится

- оооочень примерная картинка того, что имелось ввиду про "соединять" магниты в поезда

Конкурс будет проводится 1 неделю, прием заявок и определение победителя 23.12.16.

Приношу свои извинения, победитель будет объявлен в понедельник.

8 лет назад
SKAzochnik7
Михаил 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

nasikka7
34 года
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
#1
Всё отлично, остался доволен, рекомендую!
Приятный заказчик, четкая постановка задачи. Спасибо за познавательный и интересный конкурс!

Заявки фрилансеров

nasikka7
34 года
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
#1

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