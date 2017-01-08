Здравствуйте, нужно создать дизайн витрины для игрового макета «Железная дорога». Принцип работы аппарата: за 100 руб человек активирует пульт на 4 минуты и может всё включать/выключать, водить поезда и машинки. В конце ...
Дизайн магнитов на холодильник.
Здравствуйте, нужно разработать дизайн магнитов на холодильник, которые будет выдавать игровой аппарат "Макет железной дороги".
Принцип работы аппарата: за 100 руб человек активирует пульт на 4 минуты и может всё включать/выключать, водить поезда и машинки. В конце игры получает памятный сувенир..
Нужно 10 разных магнитов на железнодорожную тематику (я вижу это как локомотив или вагон и подпись с названием), на магните должно быть место для адреса сайта (его пока нет, но для конкурса пусть будет: "maket.ru - подарки на тему железной дороги").
Было бы очень круто, если бы по ракурсам и тематике магниты можно было бы "соединять" в поезда (сильно упрощенный пример в приложении).
Размер карточек- магнитов: 86х54 мм с закругленными углами.
В приложении:
- фото аппарата, который будет выдавать эти магниты
- картинка, которая нравится
- оооочень примерная картинка того, что имелось ввиду про "соединять" магниты в поезда
Конкурс будет проводится 1 неделю, прием заявок и определение победителя 23.12.16.
Приношу свои извинения, победитель будет объявлен в понедельник.
Победитель конкурса
Похожие заказы
- $100Дизайн продукции5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Нужно разместить логотип на фотографии коробки (чтобы зафиксировать то, как он будет выглядеть). Пример результата в файле 1. Нужный логотип в файле 2. Фото коробки в файле 3.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
Нужно сделать одну концепции годового отчета. Подробное ТЗ в приложении. Проблема в том, что надо сделать сегодня до 22:00 по мск, т.к. это на конкурс и это самое позднее когда мы можем ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Размер визитки стандартный, только углы закругленные. Визитка для компании по продаже дорогой парфюмерии. Информацию о наполнении визитки - исполнителю. Оплата по факту.Дизайн продукции19 заявокЗакрыт8 лет назад
фото украина либо ит -тематика + наше лого готовое вставить + текстДизайн продукции11 заявокЗакрыт8 лет назад
Каталог с изображением каждого товара, описанием и ценой. Примерно 12 страниц, по два товара на каждой. Лого, название компании, описание и прочая информация имеется. Каталог должен быть стильный, красивый, в формате для качественной ...Дизайн продукции18 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработка корпоративного календаря для предприятия, которое занимается производством торгового оборудования для супермаркетов. Предприятие производственное, поэтому в макете можно отобразить производственные мощностя. Корпоративный цвет серый с красным. Логотип и название разработанные есть. Календарь видим в ...Дизайн продукции13 заявокЗакрыт8 лет назад
Дизайн медиа кита, похожий на тех, что на образцах. 6 блоков, в каждом 4-6 листов формата А5 горизонтального расположения контента. Нужен опытный дизайнер, с портфолио с аналогичными работами, с отзывами, активно использующий инфографику и ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Есть набросок, из него надо сделать макет в формате PSD, с сохранением слоёв с текстами для возможности последующей правки.300 рублейДизайн продукции13 заявокЗакрыт8 лет назад