# 1 — $ 100

Здравствуйте, нужно разработать дизайн магнитов на холодильник, которые будет выдавать игровой аппарат "Макет железной дороги".

Принцип работы аппарата: за 100 руб человек активирует пульт на 4 минуты и может всё включать/выключать, водить поезда и машинки. В конце игры получает памятный сувенир..

Нужно 10 разных магнитов на железнодорожную тематику (я вижу это как локомотив или вагон и подпись с названием), на магните должно быть место для адреса сайта (его пока нет, но для конкурса пусть будет: "maket.ru - подарки на тему железной дороги").

Было бы очень круто, если бы по ракурсам и тематике магниты можно было бы "соединять" в поезда (сильно упрощенный пример в приложении).

Размер карточек- магнитов: 86х54 мм с закругленными углами.

В приложении:

- фото аппарата, который будет выдавать эти магниты

- картинка, которая нравится

- оооочень примерная картинка того, что имелось ввиду про "соединять" магниты в поезда

Конкурс будет проводится 1 неделю, прием заявок и определение победителя 23.12.16.

Приношу свои извинения, победитель будет объявлен в понедельник.