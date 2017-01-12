Дизайн 'Thank You Card' после покупки товара.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок757 просмотров
#1$40
#2$10

Нужно сделать небольшую двухстороннюю 'Thank You Card' после покупки товара. И нужно сделать одностороннюю 'Thank You Postcard' 6″x4.25″(148x105mm) с тем же текстом. 

Логотип бренда и примеры 'thank you card' в аттаче. 

one side:

Thank you for being an amazing customer and having fantastic taste!

We LOVE our customers and will always be here if you need us.

other side:

Do you have a second to let us know how you like your new splatter screen?

Your Review is so important to us! 

8 лет назад
furmanov_maxim
44 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

stepanenko_dima
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
#1
Отличный дизайнер с творческим подходом. Рекоммендую!
Хорошо поставлена задача. Коммуникацыя на высоте. Оплата в сроки. Рекомендую.
nasikka7
34 года
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
#2
Артист со своим художественным видением. Рекоммендую!
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stepanenko_dima
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
#1
nasikka7
34 года
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
#2