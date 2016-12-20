Доработка этикеток и каталога, утвержденный дизайн есть

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок193 просмотра

доработка этикеток, группа - лаки , 18 видов , дизайн есть, тексты есть

доработка каталога продукции, дизайн с обложкой и частью продукции есть, планируется ввести в каталог новый ассортимент

нужен исполнитель работ с пониманием темы фирменного стиля, брендбука, маркетинговых и законодательных стандартов 

8 лет назад
guest_14824265076152
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров