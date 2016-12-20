! Предыдущий конкурс был отклонен, в связи с неточностью в оплате. Здравствуйте, мне нужно сделать дизайн упаковки для товара. Пожалуйста предоставьте ваши эскизы на мои критерии. Первое место получит 60usd за ...
Доработка этикеток и каталога, утвержденный дизайн есть
доработка этикеток, группа - лаки , 18 видов , дизайн есть, тексты есть
доработка каталога продукции, дизайн с обложкой и частью продукции есть, планируется ввести в каталог новый ассортимент
нужен исполнитель работ с пониманием темы фирменного стиля, брендбука, маркетинговых и законодательных стандартов
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