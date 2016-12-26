Дизайн плаката для расклейки по столбам, доскам объявлений и.т.д.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок187 просмотров

Необходимо сделать дизайн объявления формата А4 (тех. требования - в готовом виде 210х297 мм, подавать для печати 216х303 мм (по 3 мм с каждой стороны под обрез). Важные элементы публикации должны располагаться не ближе 7 мм к краю обреза.)

По дизайну :

Реклама магазина техники Apple в небольшом городе.  Товары - оригинальная продукция Apple и аксессуары. Логотип предоставлю. Т.к. адрес не очевиден для жителей города - нужно будет вставить фото дома. Пример прикрепляю. Объявление должно иметь книжную раскладку, а не альбомную. Понравилось на примере решение со вставкой фото(как бы в телефоне), в остальном не нравиться(хочу более креативный дизайн, ну и немного другой текст).  

На объявлении должен быть логотип Apple для привлечения внимания.

Если нужно - могу предоставить фото магазина(внешнее и внутреннее).

Приоритет исполнителям из Украины, т.к. оплата только через Приват24.  Бюджет до 10 дол.

8 лет назад
mykolyuk
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 часов назад
8 лет назад
$10
3 дня
5+/5. Анна прекрасный исполнитель, с безусловным талантом, вкусом и стилем. Хотите, чтобы работа была выполнена на наивысшем уровне и точно в срок? - Вам сюда!
Спасибо Александру за проект, от сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Александр был все время на связи, работа была оплачена вовремя. Александр - очень вежливый, порядочный и приятный в общении заказчик. Мои наилучшие рекомендации! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 часов назад
8 лет назад
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