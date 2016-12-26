Добрый день. Необходимо разработать ассоциативный дизайн английского алфавита. Большие буквы 40*40 мм Маленькие 30*30 мм Шрифт Вердана, жирный, курсив Буквы предназначены для детей, дизайн должен ...
Дизайн плаката для расклейки по столбам, доскам объявлений и.т.д.
Необходимо сделать дизайн объявления формата А4 (тех. требования - в готовом виде 210х297 мм, подавать для печати 216х303 мм (по 3 мм с каждой стороны под обрез). Важные элементы публикации должны располагаться не ближе 7 мм к краю обреза.)
По дизайну :
Реклама магазина техники Apple в небольшом городе. Товары - оригинальная продукция Apple и аксессуары. Логотип предоставлю. Т.к. адрес не очевиден для жителей города - нужно будет вставить фото дома. Пример прикрепляю. Объявление должно иметь книжную раскладку, а не альбомную. Понравилось на примере решение со вставкой фото(как бы в телефоне), в остальном не нравиться(хочу более креативный дизайн, ну и немного другой текст).
На объявлении должен быть логотип Apple для привлечения внимания.
Если нужно - могу предоставить фото магазина(внешнее и внутреннее).
Приоритет исполнителям из Украины, т.к. оплата только через Приват24. Бюджет до 10 дол.
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