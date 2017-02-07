Нужно сделать макет билета-сертификата на мероприятие. Работу нужно выполнить до 14.00 максимум. Оплата на карту сразу после утверждения макета. Предложите, пожалуйста, стоимость и дайте ссылку на свое портфолио. Размер еврофлаера 210*100 ...
Дизайн алфавита
Добрый день.
Необходимо разработать ассоциативный дизайн английского алфавита.
Большие буквы 40*40 мм
Маленькие 30*30 мм
Шрифт Вердана, жирный, курсив
Буквы предназначены для детей, дизайн должен быть яркий и с ассоциациями. Например "А" - apple - яблоко, то есть на букве "А" должно быть яблоко, либо несколько яблок. Вся буква должна быть в ярком цвете, черная буква с зеленым яблоком не подходит)
На выходе 26 разных дизайнов для 52 символов, то есть "А" и "а" в одном дизайне.
Для выбора исполнителя хотелось бы видеть дизайн к примеру буквы "А" и "а" и цену за 26 дизайнов.
Добрый день.
Просмотрев несколько пробных дизайнов исполнителей, я понял, что не совсем понятно написал ТЗ.
Буквы будут вырезаться по контуру, то есть например яблоко должно быть на самой букве и не выходить за контур. На фото подобный набор. Если это меняет сроки и стоимость выполнения работы, подправьте свои заявки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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