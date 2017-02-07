Дизайн алфавита

Добрый день.

Необходимо разработать ассоциативный дизайн английского алфавита.

Большие буквы 40*40 мм

Маленькие 30*30 мм

Шрифт Вердана, жирный, курсив

Буквы предназначены для детей, дизайн должен быть яркий и с ассоциациями. Например "А" - apple - яблоко, то есть на букве "А" должно быть яблоко, либо несколько яблок. Вся буква должна быть в ярком цвете, черная буква с зеленым яблоком не подходит)

На выходе 26 разных дизайнов для 52 символов, то есть "А" и "а" в одном дизайне.

Для выбора исполнителя хотелось бы видеть дизайн к примеру буквы "А" и "а" и цену за 26 дизайнов.

Добрый день.

Просмотрев несколько пробных дизайнов исполнителей, я понял, что не совсем понятно написал ТЗ.

Буквы будут вырезаться по контуру, то есть например яблоко должно быть на самой букве и не выходить за контур. На фото подобный набор. Если это меняет сроки и стоимость выполнения работы, подправьте свои заявки.